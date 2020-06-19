С выборов снялся ещё один кандидат на пост президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9e3be46e-b243-11ea-beb2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Губаревич Фото: pyx.by

Четвёртый кандидат на пост президента Белоруссии председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что прекращает своё участие в избирательной кампании.

Ранее стало известно, что Губаревич получил 15 суток административного ареста, однако пока остается на свободе. Политика обвиняли в участие в несанкционированном митинге на площадке у Комаровского рынка в Минске, не связанном с проведением пикета по сбору подписей. Губаревич свою вину отрицает, по его словам, он осуществлял сбор подписей в соответствии с белорусским законодательством, пишет РИА Новости.

Изначально ЦИК республики зарегистрировал инициативные группы 15 претендентов на президентский пост.

Накануне из претендентов на президентский пост выбыли депутат нижней палаты парламента и председатель либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, зампредседателя ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.

Другой кандидат, бывший банкир Виктор Бабарико, который должен стать главным конкурентом Лукашенко на грядущих выборах, был задержан 18 июня для дачи показаний.

Как писал NEWS.ru, Бабарико задержали по уголовному делу, связанному с Белгазпромбанком, которым около 20 лет руководил кандидат в президенты. Банкира задержали за сутки до конца сбора подписей в поддержку выдвижения на выборы.

По словам его предвыборного штаба, Бабарико оказался единственным соперником Лукашенко, который сумел получить необходимые 283 тысяч подписей. Более того, за кандидата подписались почти 435 тысяч человек — почти 5% от всего населения республики.

17 июня представители Бабарико заявили о блокировке избирательного счёта.

Выборы президента назначены на 9 августа.