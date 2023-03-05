Следовавший в Самару пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане

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Пассажирский поезд № 317 сообщением Бишкек - Самара

На западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следующий из Бишкека в Самару, сообщили в пресс-службе МЧС республики. В составе находились более 200 человек, никто из них не пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения с маневровым локомотивом. На видеозаписи видно, что один из вагонов поезда поврежден.

5 марта, ориентировочно в 10:30, в Актюбинской области, Шалкарский район, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда № 317 сообщением Бишкек — Самара, — сообщает МЧС.

Для ликвидации аварии на место вылетел вертолет «Казавиаспаса», также был направлен восстановительный поезд.

Ранее в Подмосковье местного блогера проверили на принадлежность к экстремистским организациям из-за «нездорового интереса» к поездам. Поводом для обращения РЖД в полицию стала съемка, которую блогер проводил в Сергиево-Посадском районе у железнодорожных путей, ведущих к военному объекту 12-го Главного управления Минобороны.