https://static.news.ru/photo/b9bc181e-2272-11ea-9606-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: presedinte.md

Президент Молдавии Игорь Додон пригласил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в посетить республику с пастырским визитом. Он может состояться в 2020 году.

По словам главы государства, он встретился с предстоятелем Русской православной церкви, частью которой является Молдавская митрополия, в ходе рабочего визита в Москву.

Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе, — написал Додон в Facebook.

Патриарх Кирилл уже дважды посещал Молдавию с патриаршими визитами — в октябре 2011 года и в сентябре 2013 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Молдавия стала одной из стран, которые проголосовали за российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма», принятый Генеральной Ассамблеей ООН. Додон подчеркнул, что попытки «переписать историю», которые предпринимают некоторые политики, осуждают большинство его соотечественников.