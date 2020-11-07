С начала эскалации в Карабахе погибли 93 мирных жителя Азербайджана

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С начала эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха погибли 93 мирных жителя Азербайджана. Об этом 9 ноября сообщили представители Генеральной прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что 93 мирных жителя страны погибли, ещё 407 получили ранения.

Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, — 3326, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, — 504, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, — 120, — цитирует сообщение Генпрокуратуры РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана опровергло обвинения армянской стороны в том, что вооружённые силы республики наносили удары по населённым пунктам и гражданским объектам в районе Нагорного Карабаха.