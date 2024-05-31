С Казахстана сняты все ограничения на рейсы в Евросоюз

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С Казахстана сняты все ограничения на перелет в страны Европейского союза, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики. Отмечается, что заседание комитета по безопасности полетов Еврокомиссии состоялось 15 мая с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС.

На слушании также выступили представители авиационных властей Казахстана о положении дел, связанных с безопасностью полетов. Делегация республики оповестила о принятых мерах по устранению выявленных ранее замечаний.

Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года, — добавили в пресс-службе Минтранса.

Кроме того, как сообщили представители пресс-службы, в феврале текущего года эксперты Евросоюза успешно провели «техническую оценку функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями».

Ранее Европейский суд оставил в силе санкции против авиакомпании «Белавиа» из Белоруссии, отклонив ее иск против Совета ЕС. Также в постановлении указано, что компания должна оплатить все издержки инстанции, вызванные рассмотрением дела. Речь идет об ограничениях, введенных против авиакомпании после инцидента в 2021 году, когда в Минске был посажен борт Ryanair. На борту лайнера находился Роман Протасевич, ранее занимавший пост главного редактора Telegram-канала Nexta.