Названы профессии, с которыми стало проще получить ВНЖ в Казахстане В Казахстане вступил в силу список профессий для упрощенного получения вида на жительство

Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости

С 28 февраля вступил в силу указ Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, который содержит список профессий для упрощенного получения вида на жительство. Всего в списке указана 21 профессия.

Иностранные работники, имеющие соответствующие специальности, могут получить ВНЖ Казахстана без необходимости подтверждения своей финансовой состоятельности. Вид на жительство будет выдаваться на 10 лет.

Полный список профессий для облегченного получения ВНЖ в Казахстане: врач-гематолог, врач-онколог, врач-неонатолог, врач-эндокринолог, инженер-исследователь по технологии неорганических веществ, инженер-исследователь по технологии органических веществ, инженер-технолог фармации, инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых, инженер авиационный, инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по лазерному оборудованию, инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженер-медицинский радиохимик, инженер-медицинский физик, классификатор текстильного сырья, бактериолог, архитектор ИТ-инфраструктуры, архитектор программного обеспечения, мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

Ранее в Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза. Согласно поправкам, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания. Право на пребывание в стране в течение 90 дней будет распространяться на период 180 календарных дней.