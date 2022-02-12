С британского посольства в Киеве сняли флаги

Со здания посольства Великобритании в Киеве сняли государственный флаг, об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что Британия решила вывезти сотрудников посольства из столицы Украины, обосновав это тем, что дипмиссия не сможет оказывать консульскую помощь.

С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг. Дипмиссии Германии и США пока на такой шаг не пошли, — сообщает Telegram-канал РИА.

Сегодня, 12 февраля, ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины.

Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.