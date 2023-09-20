Рзаев: Азербайджан был вынужден провести операцию в Карабахе

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев назвал проведение антитеррористических мероприятий в Карабахе вынужденным решением, передает Haqqin.az. В ходе брифинга Рзаев заявил, что Азербайджан потерял почти три года в ожидании выполнения Арменией взятых на себя обязательств.

Армения уже почти три года пытается выиграть время. Именно поэтому мы были вынуждены пойти на проведение антитеррористических мероприятий, — сказал замглавы МИД Азербайджана.

Рзаев подчеркнул, что благодаря договоренностям по прекращению огня, достигнутым 20 сентября при посредничестве командования российским миротворческим контингентом в регионе, после антитеррористических мероприятий остатки армянских вооруженных формирований в Карабахе будут полностью разоружены.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль более 90 позиций армянских формирований в Карабахе. В Баку также рассказали, что у противоборствующей стороны в ходе операции были захвачены танк, две БМП и семь других боевых машин, а также четыре миномета и много вооружений с боеприпасами. По словам пресс-секретаря МО АР Анара Эйвазова, армянские военные в панике покидали свои позиции, когда у них заканчивались снаряды.