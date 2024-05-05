Эмоциональный ответ Литвы на заявление Белоруссии о предотвращении атаки беспилотников с литовской территории на Минск показал, что у Вильнюса «рыльце в пушку», заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Сергей Алейник. По его мнению, на это также указывают факты подготовки и финансирования военизированных формирований на территории Литвы.
Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИД Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы, — заявил Алейник.
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Министр напомнил, что председатель КГБ Белоруссии говорил о предотвращении ударов беспилотников с территории Литвы. Алейник подчеркнул, что он не утверждал о намерении Литвы атаковать республику дронами.
Ранее депутат Государственной думы Андрей Красов предположил, что попытка атаки на территорию Белоруссии со стороны Литвы могла стать следствием укрепления союзнических отношений Москвы и Минска. Он обратил внимание, что сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства находится на очень высоком уровне.