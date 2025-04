Находящийся с визитом в Узбекистане глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке. Как передает корреспондент ТАСС, министр в присутствии своего узбекского коллеги Бахтиера Саидова удивился, что у мемориала «Скорбящая мать» памятные слова павшим воинам переведены только на английский. Надпись гласит: You are always in our heart, my dear (Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой).