«Русского не вижу»: Лавров в Узбекистане обратил внимание на памятник Лавров отметил отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Самарканде

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сергей Лавров у Вечного огня у памятника «Скорбящая мать»

Находящийся с визитом в Узбекистане глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке. Как передает корреспондент ТАСС, министр в присутствии своего узбекского коллеги Бахтиера Саидова удивился, что у мемориала «Скорбящая мать» памятные слова павшим воинам переведены только на английский. Надпись гласит: You are always in our heart, my dear (Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой).

Я смотрю, на английском там надпись. Но русского не вижу. Мать — это самое святое, — сказал Лавров.

Ранее в Риге открыли комплекс с одним из самых дорогих в Европе колесом обозрения. Сооружение построили в парке Победы, где прежде стоял монумент воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Власти страны возвели колесо обозрения на месте мемориала, куда десятилетиями приходили почтить память героев, боровшихся с нацизмом.

Служба внешней разведки России ранее заявила, что власти Латвии разрабатывают план массового уничтожения военных мемориалов на территории страны. Руководство республики таким образом хочет омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая.