«Русские — воины, а не палачи»: как боец ВС РФ спас раненого служащего ВСУ Военкор показал кадры спасения украинского солдата бойцами ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы ВС РФ с риском для своей жизни вытащили из-под обстрела сдавшегося в плен украинского военнослужащего. Как и где это произошло, как сдаются в плен солдаты ВСУ и что сейчас происходит в зоне спецоперации?

Как спасали раненого украинского солдата

Военкор Дмитрий Зименкин опубликовал видеозапись спасения сдавшегося в плен украинского военнослужащего в зоне боевых действий на Украине. Попытка небольшого отряда ВС РФ взять в плен бойцов ВСУ превратилась в сложную операцию по спасению раненого противника.

Военкор получил кадры с Артемовского (Бахмутского) направления, где идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Клещеевка. Когда сдающийся украинский военный сообщил, что не в состоянии ни встать, ни подползти ближе из-за тяжелого ранения, боец ВС РФ с позывным Один подобрался поближе к нему и под обстрелом смог дотащить из опасной зоны до взятого штурмом блиндажа.

«Русские бойцы, рискуя собой, вытаскивают с поля боя раненого украинца. Так и воюем», — прокомментировал видео с передовой военкор Александр Коц.

«Русские — воины, а не палачи», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Как берут в плен бойцов ВСУ

Военкоры и участники боевых действий в зоне СВО неоднократно сообщали, что бойцам ВС РФ приходится спасать сдающихся в плен украинцев. Во многих случаях сослуживцы бросали на поле боя раненых бойцов ВСУ, а также открывали огонь по группам российских военнослужащих, которые занимались эвакуацией пленных.

Так, солдат ВСУ Евгений Зиновик, попавший в плен в сентябре 2023 года на Южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости, что, получив тяжелое ранение (осколок раздробил ему тазобедренную кость), он четыре дня провел без помощи, прежде чем взяли в плен бойцы ВС РФ.

В другом случае в начале октября российский боец с позывным Кортес вынужден был эвакуировать раненого противника под огнем артиллерии ВСУ. Пленный получил серьезное ранение, поэтому бойцу ВС РФ пришлось на месте оказать ему первую помощь под обстрелом.

Сообщения о подобных случаях регулярно поступают из зоны СВО. По словам российских бойцов, часто противник оказывается в плену прежде, чем успевает понять ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Telegram-канал «Это еще не конец» сообщил, что «из-под окруженного Коксохима в Авдеевке есть сообщения о взятии многих пленных ВСУ, из которых есть десятка три поляков, а также два инструктора из ЧВК „Моцарт“».

Что происходит в зоне СВО

Главной новостью спецоперации на Украине за минувшую неделю стало освобождение Авдеевской промзоны. После многих лет позиционных столкновений между ВСУ и Народной милицией ДНР, ВС РФ смогли пробиться через мощную линию укреплений, а ВСУ отступили в город, где по ним наносят удары российская авиация. По словам военкора Александра Сладкова, украинские войска после падения наиболее укрепленной линии обороны «потеряли уверенность» и, скорее всего, скоро начнут покидать город.

Источники на украинской стороне подтверждают, что хороших новостей для ВСУ на текущий момент нет.

Читайте также:

Украинский телеканал случайно раскрыл потери ВСУ. Как отреагировал Киев?

Военкор назвал переломный момент Авдеевской операции

«Доиграемся»: Зеленскому пригрозили военным переворотом