Руслан Хасбулатов: Россия не смогла стать лидером СНГ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Руслан Хасбулатов

Россия не смогла стать лидером СНГ. Об этом NEWS.ru заявил последний председатель Верховного совета РСФСР, один из основателей современного российского парламентаризма, заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов.

К сожалению, Россия не смогла стать лидером СНГ. Она не только не нарастила мощь, которая ей досталась в качестве наследства от РСФСР, но встала на путь разрушения. Пришли Гайдары, Черномырдины и другие. Они разрушили машиностроение, авиационную промышленность, станкостроение, да всё почти! — отметил Руслан Хасбулатов в беседе с NEWS.ru.

По мнению политика, «эталоном» большой интеграционной системы остается Евросоюз.

ЕС стоит на первом месте по широте охвата стран, по глубине процессов, по всесторонности проникновения финансов и рабочей силы. Это в своём роде эталонная модель большой интеграционной системы, — признал Хасбулатов.

Полностью интервью с Русланом Хасбулатовым будет опубликовано сегодня на сайте NEWS.ru.