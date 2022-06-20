Руслан Хасбулатов назвал секрет успеха европейской интеграции

Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Пресс-конференция Р. Хасбулатова

У Евросоюза всегда было, что предложить менее развитым странам — членам сообщества. В этом залог успеха европейской интеграции, заявил в интервью NEWS.ru последний председатель Верховного совета РСФСР, заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов.

Опыт Евросоюза показывает, что в интеграционной группе должны быть государства-лидеры — одно, два или даже три. По своей экономической мощи, социально-культурному развитию, по своим притягательным примерам. Вокруг них концентрируются менее развитые страны, которые хотят опереться на них, получить помощь и так далее. Вот в чём успех европейской интеграции! — считает Руслан Хасбулатов.

По мнению политика, Россия в девяностые годы не смогла предложить столь же привлекательную модель развития соседям, которые во многом стали ориентироваться на Запад.

Странам СНГ нужны были готовые изделия, которые Россия уже поставлять им не могла — газ, нефть, зерно есть тоже у других постсоветских стран. Но ведь нужен был притягательный образ страны-лидера! Лидеры Евросоюза дают другим странам первоклассные машины, станки, оборудование, всё, что надо, помимо бытовой техники, — пояснил он.

Интервью Руслана Хасбулатова о кризисе СНГ и о причинах событий на Украине читайте на сайте NEWS.ru в понедельник, 20 июня.