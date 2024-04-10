Руководство Гагаузии проверяют в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы

Фото: DUMITRU DORU/EPA/TASS

Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Руководство Гагаузии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева, сообщил ТАСС председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Он вернулся в Кишинев из Москвы вместе с главой автономии Евгенией Гуцул.

Мы знали, что нас встретят. Все проверили, полностью, телефоны, абсолютно все. Ну, демократия. Мы готовы ко всему, — сказал Константинов.

Ранее Гуцул заявила, что Гагаузия обратится за помощью ко всем, в том числе к России, в случае ввода войск Молдавией в ответ на объявление независимости автономии. Она отметила, что рассчитывает на здравый смысл властей. Она подчеркнула, что Гагаузия желает остаться в составе Молдавии, однако будет «принимать меры» в случае решения руководства Молдавии объединиться с Румынией. Гуцул объяснила это тем, что жители автономии хотят жить в независимой республике.

Гуцул 9 апреля приехала Москву с рабочим визитом. Ее поездка прошла на фоне недавних заявлений о том, что автономия может объявить о своей независимости, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии.