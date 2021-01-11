Руководители спецслужб Азербайджана и Армении обсудили инциденты на границе

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Руководители спецслужб Азербайджана и Армении обсудили совместное расследование инцидентов на государственных границах стран. Также они затронули вопросы обмена пленными.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщает , что 8 января состоялась встреча руководителя ведомства Али Нагиева с главой Службы национальной безопасности Армении Арменом Айбазяном. Стороны встретились на нейтральной территории на участке границы, проходящем через Нахичеванскую автономную республику. Два дня спустя прошла ещё одна встреча — в приграничных населённых пунктах Сюникской области Армении.

Были обсуждены вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственной границе, безопасностью Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики и освобождённых территорий нашей страны, определением мест захоронения тел в зонах боевых действий и обменом пленными, а также выяснением судьбы лиц, пропавших без вести и взятых в заложники, — говорится в сообщении.

Главы спецслужб двух стран на переговорах подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Они отметили, что реализация этого пункта трёхстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией служит интересам и безопасности обоих народов, включая азербайджанские и армянские общины Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru писал, что специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении начнёт заниматься вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководителем кабмина Армении Николом Пашиняном.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.