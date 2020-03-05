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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал налоговую декларацию за 2019 год, в которой указаны коллекционные вина, старинные монеты, иконы и другой антиквариат. Документ опубликован на сайте Нацагентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.

Чиновник задекларировал 2661 монету Российской, Австро-Венгерской и Римской империй, а также коллекцию медных, бронзовых и серебряных монет 16–21 веков территории современной Украины, живопись, литографию Пабло Пикассо, коллекционные вина, в том...