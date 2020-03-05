Ряд бывших и нынешних руководителей Национального банка (НБМ) задержаны в Молдавии.
Соответствующее постановление подписал генеральный прокурор страны Александр Стояногло в рамках расследования хищения из молдавских банков €1 млрд.
В постановлении указаны бывший председатель Нацбанка Дорин Дрэгуцану, бывшая заместитель главы этого учреждения Эмма Тэбырцэ и нынешние вице-председатели Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу, — передаёт ТАСС слова руководителя пресс-службы Генпрокуратуры Молдавии Марии Виеру.
По её словам, 5 марта в НБМ проводятся следственные мероприятия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что законодательную инициативу, которая позволит на $344 млн сократить госдолг, в ближайшее время обещал выдвинуть президент Молдавии Игорь Додон.