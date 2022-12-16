Рубен Варданян: национализм не пройдет

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Рубен Варданян

Когда еще только стало известно, что биржевой спекулянт Рубен Варданян отказывается от гражданства России для того, чтобы возглавить армян, живущих в Карабахе, стало очевидно, что это долгоиграющая комбинация. Уже тогда мы отмечали, что западные политики, спящие и видящие вытеснение России из региона, вполне могут оценить маневр Варданяна. Ведь он, разыгрывая карту противостояния между народами, способен запутать ситуацию вокруг Карабаха, когда отчасти худо-бедно стали выполняться договоренности и речь зашла о подготовке проекта мирного договора между Баку и Ереваном.

И как в воду глядели. Давно вокруг Карабаха не было такого оживления западных поборников прав человека, как сейчас, когда на весь белый свет раструбили про очередной «хоррор» о перекрытии азербайджанцами Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией. В комментариях, молнией распространяемых командой экс-российского миллиардера, зазвучали трагические нотки: «дорога жизни» заблокирована, «новый геноцид армян», «грядет гуманитарная катастрофа». И этот тон автоматически подхватил весь коллективный Запад, которому никогда не было дела, например, до многолетних обстрелов Донецка, гибели там детей. Словом, целый ряд политиков по обе стороны Атлантики вдруг прониклись инспирированным ощущением вселенской катастрофы, якобы нависшей над армянским населением.

Небезызвестная баронесса Каролина Кокс, прозванная истинной армянской националистской, забила во все колокола. Глава главного экспортера демократии по-американски USAID Саманта Пауэр призвала немедленно разблокировать дорогу, дабы избежать «гуманитарной трагедии». Некий американский сенатор Падилья аж призвал Госдеп «положить конец этой ситуации». Ему вторит куча конгрессменов, видимо, те, что с трудом найдут Карабах на карте. Польские представители, что сейчас председательствуют в ОБСЕ, также увидели признаки страшной катастрофы. Притом что до сих пор в Варшаве не видят, откуда к ним прилетела ракета, убившая двух крестьян.

Фото: Chris McAndrew/CC BY 3.0/Wikimedia Commons Каролина Кокс

Подача газа была быстро восстановлена, но Варданян через соцсети призвал соотечественников, живущих в Карабахе, собраться на митинг. Видимо, развернутой кампании надо было придать дополнительный импульс и заодно снабдить западные информационные агентства яркой картинкой.

И вот уже парламент Нидерландов озабочен и требует все разблокировать. Проблемы экологии региона и причины действий азербайджанских экологов, опасающихся последствий незаконного восстановления работы рудника, тамошних «зеленых» не беспокоят. Забавна и озабоченность депутатов Европарламента, их апелляция к известному своей беспристрастностью Жозепу Боррелю. Там подзабыли, как в 2019 году 22 депутата Европарламента потребовали проверить деятельность Вартаняна по некоторым операциям с литовским банкиром Романовым. Тогда, видимо, было не до таких расследований, на горизонте уже маячила пандемия. Но ведь к этому вопросу можно было бы и вернуться.

Между тем все эти вдруг озаботившиеся политики палец о палец не ударят, чтобы оказать конкретную помощь в окончательном урегулировании ситуации вокруг Карабаха и в выполнении всех пунктов трехстороннего соглашения еще двухгодичной давности. А вот создать в регионе Южного Кавказа классическую ситуацию неуправляемого хаоса, вытеснить из региона Россию и, значит, провалить все прежде подписанное и почти выполненное — это явно сверхзадача таких «заинтересованных сторон».

Вряд ли Рубен Варданян не понимает таких простых вещей. Равно как и того, что игра на бесплодных идеях национализма и реваншизма не принесет армянам, народу исторически мудрому, ничего кроме потерь и разочарований. Ведь в Баку абсолютно не намерены выстраивать хоть какие-то отношения с таким политиком. Впрочем, свободен ли вообще бывший стажер Йельского университета в своих действиях? Это большой вопрос.