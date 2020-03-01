https://static.news.ru/photo/fe742c08-5b7f-11ea-a35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о настороженности, которую у него вызывает рост цен на молочную продукцию в республике. По его словам, в январе 2020 года они выросли больше чем на 1%.

Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом, — цитирует президента БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что в решении проблемы должны принимать участие профсоюзы Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионную систему в Белоруссии необходимо переформатировать. В своём нынешнем виде она себя изжила, заявил президент Александр Лукашенко. Заняться этим власти страны должны вскоре после выборов главы государства, которые, как предполагается, состоятся в конце лета.