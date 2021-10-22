Россию обвинили в присвоении украинской истории

Россия присвоила себе историю Украины, воспользовавшись отсутствием у той политической государственности. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, название «Русь» исторически относилось к территории Украины, сообщает РИА Новости.

Если мы посмотрим исторические источники, посмотрим документы эпохи Руси, то любой может увидеть, что не применяется ни к Новгороду, ни к Суздалю название «Русь», — пояснил он.

Дробович утверждает, что первоначально под названием «Русь» подразумевалась территория современной центральной Украины, а с XII века — её западная часть — Галицко-Волынское княжество.

Он заявил, что Россия различными путями присвоила себе историческое наследие Украины, а Киев не мог помешать ей в этом.

Пока у нас не было политической государственности, особо некому было сопротивляться, — пояснил он.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой обвинила Россию в том, что она «стырила» название русского языка у Украины. По её словам, язык, на котором говорят в РФ, следует называть московским, так как это его «исторически правильное название». Писательница также добавила, что саму Россию нужно называть Московией.