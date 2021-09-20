Россиянку приговорили к полутора годам колонии за клевету на Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил гражданку РФ Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она признана виновной по части 2 статьи 367 УК РБ. Об этом говорится на сайте правозащитной организации «Весна».

По данным прокуратуры Белоруссии, 58-летняя россиянка разместила в социальной сети Twitter публикацию, целью которой являлось желание причинить ущерб авторитету государства. В ней содержались фотоизображение Лукашенко и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». Россиянка находится под стражей с конца мая и сейчас содержится в брестском СИЗО. В ходе предварительного следствия она не признала себя виновной.

Ранее Белорусский суд приговорил жителя Брестской области к полутора годам колонии. Мужчину признали виновным в публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко — он разместил в мессенджере Telegram «информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства».