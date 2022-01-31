Россиянка Цвикевич на видео призналась в участии в протестах в Белоруссии

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии опубликовало видео, на котором россиянка Вера Цвикевич признаётся в участии в акциях протеста в Минске в 2020 году. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве будут следить за судьбой, задержанной в Белоруссии, россиянки.

В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска, участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать участия в таких мероприятиях, — рассказывает Цвикевич.

«Чем она, как гражданка Российской Федерации, думала идя на зомби-шатания по Минску с действующим ВНЖ в Беларуси?», - говорится в тексте ведомства к видео.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РА Сергей Лавров заявил, что в МИД будут следить за судьбой Цвикевич. Гражданку РФ задержали в Минске по подозрению в участии в акциях протеста. По словам правозащитников, против неё возбуждено дело по статье по статье 342 УК «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок».

Ранее стало известно, что суд в Минске приговорил 20-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы по делу о нарушении общественного порядка из-за связи с оппозицией. При этом молодой человек сотрудничал со следствием. Дудников озвучивал ролики для оппозиционного Telegram-канала «ОГСБ», который в Белоруссии признан террористическим.