Россиянина и белоруса уличили в производстве продукции для оппозиционеров

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Сотрудники правоохранительных органов в Минске пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова. Оба работники частной типографии, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что, отрабатывая заказы для официального работодателя, после завершения смены злоумышленники за дополнительную плату «окунались в теневой бизнес».

Используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бело-красно-белые флаги, маски, растяжки, наклейки. Левую продукцию они забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий, — говорится в сообщении.

Силовики изъяли компьютерную технику, рабочие записи с бухгалтерскими расчётами, лекалами, чертежами и размерами, а также данными покупателей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Президент Белоруссии также сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.