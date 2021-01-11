Россиянина будут судить в Белоруссии за покушение на жизнь милиционеров

https://static.news.ru/photo/46f38f9a-53f1-11eb-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин России предстанет перед судом в Белоруссии по обвинению в покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

Согласно материалам уголовного дела, 54-летний гражданин России в первых числах сентября 2020 года был задержан за незаконное пребывание на территории Белоруссии. При доставлении в ОВД он нанёс стражам порядка удары ножом в жизненно важные органы, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время мужчина находится под арестом. Управление СК по Брестской области завершило расследование дела и передало его в прокуратуру для направления в суд, сообщается на сайте ведомства.

Там также отметили, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из республики на пять лет, но вскоре вернулся и пребывал там незаконно. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве арестовали жителя Дагестана 1988 года рождения Аслана Байсунгурова, напавшего на двоих сотрудников полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.