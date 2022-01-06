Россиянин задержан в Казахстане во время беспорядков

Казахские силовики задержали гражданина России во время беспорядков в стране, сообщает Sputnik Казахстан. Он был пойман в Костанайской области вместе с другими 245 нарушителями общественного порядка. Протестующие ломали лавочки и разбрасывали мусор. Кроме того, рядом с местом задержания сотрудники полиции обнаружили бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

Отмечается, что среди задержанных есть женщины и несовершеннолетние. Их силовики впоследствии отпустили . Как сообщили в полиции, все они причастны к нарушению общественного порядка и порче муниципального имущества.

Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали около двух тысяч протестующих в Алма-Ате. В настоящее время сотрудники силовых структур проводят антитеррористическую операцию в городе. Они зачищают улицы от погромщиков и принимают меры по задержанию правонарушителей.

Также стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января был направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские подразделения ВДВ.