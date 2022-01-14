Россияне рассказали об отношении к событиям в Казахстане

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования об отношении россиян к событиям в Казахстане. 72% россиян заявили, что следят за этими событиями, а для 34% происходящее имеет особое значение. О том, что события в Казахстане им неинтересны, заявили 22%, сообщается на сайте центра.

Россияне, которым интересны события в Казахстане, охарактеризовали события как бунт на фоне повышения цен на газ (26%), государственный переворот (17%), безобразие и беспредел (10%). 16% полагают, что население Казахстана таким образом выражает своё мнение, а 13% назвали причиной протестов бедность населения.

21% тех, кто интересуется протестными акциями, считают их провокацией иностранных спецслужб, 17% сочли это народным восстанием, а 14% - борьбой за власть. О том, что ввод миротворцев был адекватной мерой, заявили 70% опрошенных, обратной точки зрения придерживаются 21%.

При этом 66% опрошенных предположили, что протестные настроения в скором времени спадут, а 20% полагают, что акции продолжатся, но будут не такими массовыми. 4% предположили, что протесты могут перерасти в гражданскую войну. В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.

Накануне стало известно, что Россия начала выводить свой военный контингент из Казахстана, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников 13 января вылетели в пункт постоянной дислокации из аэропорта Алма-Аты. До 19 января контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана.