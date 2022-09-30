Россия заявила о поддержке дорожного суверенитета Армении и Азербайджана Оверчук: РФ, Азербайджан и Армения не обсуждают создание «экстерриториального коридора»

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В ходе переговоров трехсторонней рабочей группы по разблокировке сообщения на Южном Кавказе под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России проделана значительная работа, у сторон есть видение маршрутов, при этом ни о каком «экстерриториальном коридоре», который мог бы ущемлять суверенитет какой-то из сторон, речи не идет. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель главы росийского правительства Алексей Оверчук. Он отметил, что за время переговоров стороны выработали определенные принципы, помогающие решать вопросы.

За неполные два года проделана большая кропотливая работа. В результате у участников переговоров есть видение маршрутов, реализация которых может привести к деблокированию региона. Однако открывать или строить дороги можно только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами, а также движения по этим дорогам, — сказал Оверчук.

Он также рассказал, что за время работы стороны выработали принцип, который был положен в основу подходов к определению данного режима: суверенитет над дорогой осуществляет та страна, по чьей территории проходит трасса. Оверчук подчеркнул, что Россия всегда поддерживала принцип суверенитета сторон.

На переговорах трехсторонней рабочей группы вице-премьеров ни о каком «экстерриториальном коридоре», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет и идти не может, — отметил российский представитель.

Он также добавил, что в преспективе преодоление транспортной изолированности и сняте блокировок транспортной и экономической связей в регионе дадут сильный толчок в развитии всему региону Южного Кавказа и прилегающих к нему стран, в том числе России.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.