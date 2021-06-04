Россия выразила соболезнования родным погибших азербайджанских журналистов

https://static.news.ru/photo/1ccd4ca4-c559-11eb-bdfc-96000091f725_660.jpg Фото: embrus_az/twitter.com

Российское посольство в Баку выразило искренние соболезнования родным и близким погибших азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине. Сообщение соответствующего характера в пятницу, 4 июня, было обнародовано на официальной странице дипломатического представительства в Twitter.

Ранее о подрыве на мине журналистов рассказала пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар. Оператор AzTV Сирадж Абишов 1989 года рождения и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник АЗЕРТАДЖ, погибли при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Также скончался заместитель представителя руководителя исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Ещё четыре человека были госпитализированы.

Посольство РФ в Баку выражает искренние соболезнования родным и близким азербайджанских журналистов, погибших сегодня в результате подрыва на мине, — подчеркнули в диппредставительстве.

Представители МИД Азербайджана, в свою очередь, заявили, что гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре является свидетельством целенаправленного минирования территорий военными Армении при отступлении.

Руководитель внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов призвал Ереван передать карты минных полей.