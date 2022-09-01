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Россия выдала Белоруссии обвиняемую в экстремизме оппозиционерку

Генпрокуратура Белоруссии: российские власти выдали обвиняемую в экстремизме оппозиционерку Пинчук

Российские власти передали белорусской стороне обвиняемую в разжигании социальной вражды и экстремизме администратора Telegram-канала «Витебск 97%» Яну Пинчук, сообщила пресс-службы генпрокуратуры Белоруссии. Уголовное дело в отношении активистки находится в производстве Витебского городского отдела следственного комитета.

Удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Яны Пинчук для привлечения к уголовной ответственности — во исполнение решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации она 1 сентября 2022 года передана на территорию Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году Пинчук, будучи администратором Telegram-канала «Витебск 97%» разместила сообщения, в которых содержится негативная оценка сотрудников правоохранительных органов и структур госвласти. Также ею были выложены посты экстремистского характера.

Тем временем, в Белоруссии отбывает наказание россиянка Софья Сапега. Ее задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолета, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушка во время следствия призналась, что вела площадку, на которой публиковались личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

Летом этого года Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Она заявила, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», и извинилась за свои действия. Адвокат осужденной сообщил, что процедура ее помилования или замены тюремного срока на более мягкое наказание займет до полугода.