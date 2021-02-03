Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/4a221460-6612-11eb-924e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией.

Решение было принято на основе эпидемиологических данных оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, с этого же дня количество регулярных авиарейсов Москва — Минск увеличится с трёх до пяти в неделю. На взаимной основе возобновится также воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск. Из каждого аэропорта будет выполняться по одному рейсу в неделю.

Как писал NEWS.ru, в России международные перелёты будут возобновлены ещё из двух городов. В конце января власти разрешили возобновить международные рейсы из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки было принято решение о возобновлении перелётов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерово и Петропавловска-Камчатского. С 8 февраля Россия может увеличить количество регулярных полётов в Египет из этих аэропортов, но не более одного рейса в неделю из каждого города.