В Кремле призвали Баку и Ереван воздержаться от дестабилизирующих шагов

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Российская сторона призывает Азербайджан и Армению воздержаться от действий, которые могут дестабилизировать ситуацию между государствами, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Мы по-прежнему призываем обе страны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нарастанию напряжения, — отметил он.

Ереван обвинил военных Баку в обстреле армянских позиций в ночь на 7 ноября. В Азербайджане в свою очередь заявили, что армянские солдаты применили стрелковое оружие против азербайджанских военных.

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялись в Сочи 31 октября. В итоге был принят трехсторонний документ, в котором в том числе подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Позднее журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал уникальные кадры с переговоров Путина, Алиева и Пашиняна.