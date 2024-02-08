Россия призывает Армению вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, всем члены организации заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности организации и ее эффективности как военно-политического союза.