Киев: Россия помогает закрывать дыры в энергосистеме Украины

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Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина сейчас физически не может отказаться от российской электроэнергии. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, для Киева «стала неожиданностью» поломка 13 энергоблоков теплоэлектростанций в стране. Во-вторых, запасы угля на складах почти равны нулю. В этих условиях, по словам Кудрицкого, отказаться от импорта энергии из РФ было бы «некорректно».

Тот импорт, который идёт сейчас [из России] в сегодняшней ситуации, говорить, что он лишний и ненужный — некорректно, — признал Кудрицкий на форуме «Украина 30. Платёжки».

Именно Россия помогает закрывать баланс в энергосистеме Украины, добавил он.

Глава госкорпорации пообещал, что все поломки на теплоэлектростанциях будут устранены в марте-апреле 2021 года. Тогда же ожидается пополнение угольных запасов. Закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии, заверил он.

Кроме того, сроком окончания закупок электроэнергии в России он назвал тот момент, когда Украина присоединится к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В том, что Украина оказалась на грани энергетического коллапса, ранее обвинили «руку Москвы». Якобы Россия пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, писал NEWS.ru.