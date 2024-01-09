Россия поделилась с Белоруссией технологией борьбы с отмыванием денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские компетентные органы предоставили департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает EADaily со ссылкой на информацию КГК. В пресс-службе белорусского ведомства уточнили, что в функции этого программного продукта входит построение аналитических систем и ситуационных центров на основе собранных данных из различных источников.

Как пишет издание, эта технология позволит повысить эффективность работы по выявлению сомнительных финансовых потоков, а также поможет в расследовании международных экономических преступлений.

Передача программного продукта прошла в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества и будет способствовать созданию в СНГ Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов до 100 тысяч рублей для людей, которые не открывают банковский счет. Документ разработан Росфинмониторингом для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.