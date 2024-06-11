Россия передала сотни тысяч учебников школам Абхазии Глава Минпросвещения Абхазии: РФ передала республике свыше 220 тысяч учебников

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Россия передала Абхазии более 220 тысяч учебников по разным предметам, рассказал в беседе с «ФедералПресс» министр просвещения республики Инал Габлия. По его словам, Москва активно помогает республике в образовательной сфере.

Благодаря поддержке Министерства просвещения России за последние три года завезли более 220 тысяч экземпляров новой учебной литературы, которой остро не хватало в Республике Абхазия. То есть у детей теперь есть возможности изучать предметы — физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы, — сказал Габлия.

По его словам, эта помощь влияет на качество образования в Абхазии. Кроме того, министр подчеркнул, что само образовательное пространство должно мотивировать школьников к обучению. Как пример он привел школу-пансион «Летово» в Новой Москве, где для детей «уникальная среда», располагающая к обучению.

Также собеседник издания отметил, что современная школа должна быть обеспечена всем необходимым для гармоничного развития личности учеников. Необходимы библиотеки, спортивные комплексы, бассейны и, конечно, высококлассные педагоги, заявил он.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по просвещению выступил за принятие в первом чтении законопроекта о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Согласно проекту, мера должна затрагивать не только педагогов школ, но также работников колледжей и университетов.