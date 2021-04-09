«Не приемлем войну»: Песков высказался о конфликте с Украиной

https://static.news.ru/photo/66cb0cbc-9ab4-11eb-967d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Игорь Иванко/АГН

Москва заинтересована в благополучии русскоговорящих граждан Донбасса и не собирается игнорировать сложности, с которыми они сталкиваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув при этом, что Россия никогда не участвовала в конфликте на юго-востоке Украины и не собирается воевать с соседним государством.

Никто не собирается двигаться к войне, и вообще никто не приемлет возможность такой войны, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он констатировал, что Украина продолжает пытаться представить Россию агрессором и участником конфликта. В ответ на это, заметил представитель Кремля, Москва не перестанет терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу.

Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять, — заключил Песков.

Все участники «Нормандской четвёрки» понимают это, кроме Киева, обратил внимание пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Песков назвал Украину «анфан террибль», от которого нельзя избавиться, но который доставляет много головной боли. А рост напряжения в Донбассе является следствием повышения провокационной активности украинских вооружённых сил.

Песков выразил озабоченность тем, что подобные провокации могут привести к гражданской войне. Он констатировал, что деэскалации не происходит и сохраняется очень высокая напряжённость в регионе.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Как писал NEWS.ru, украинская армия размещает боевую технику в подконтрольных Киеву населённых пунктах Донбасса. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).