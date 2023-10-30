Назначен генеральный консул России в Алма-Ате Российское генконсульство в Алма-Ате возглавил Дмитрий Тураев

Фото: МИД РФ

Дмитрий Тураев

Генеральным консулом Российской Федерации в казахстанской Алма-Ате назначен Дмитрий Тураев, сообщает российское дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале. Ранее он занимал должность начальника отдела в консульском департаменте министерства.

Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате (Республика Казахстан) назначен Д. А. Тураев, — говорится в сообщении.

Тураев окончил МГИМО, владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса и классный чин государственного советника Российской Федерации 3-го класса. На дипломатической службе с 1993 года. Работал во Франции и Маврикии.

В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его узбекистанский коллега Бахтиер Саидов подписали документ об учреждении российского генконсульства в Самарканде. Об этом до этого договорились лидеры страны Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.

В сентябре Россия назначила нового генерального консула в административных районах Китая Гонконг и Макао. Им стал Анатолий Каргаполов, который ранее занимал должность заместителя директора департамента кадров МИД РФ. Он находится на дипломатической службе с 1998 года и работал в Швеции, США и Индии.