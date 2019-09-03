Росгеология в сотрудничестве с Агентством полезных ископаемых Монголии (АПИ) начнёт совместный поиск в Монголии полезных ископаемых.
Соответствующее соглашение было подписано в рамках визита в страну президента России Владимира Путина, передаёт
Сейчас РФ является основным поставщиком нефти в Монголию. Кроме прочих ресурсов, Росгеология и АПИ республики начнут сотрудничество в сфере поиска и использования месторождений пресной воды.
Ранее News.ru писал о том, что президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и Монголией. Этот документ подготовлен на основе соглашения от 1993 года и будет иметь бессрочный характер.