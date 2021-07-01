Политолог рассказал, что поможет России сохранить позиции в Закавказье

Использование рычагов «мягкой силы» позволит России сохранить важную роль в Закавказье. Это поможет создать позитивный образ в глазах обычного населения региона. Об этом Lenta.ru рассказал политолог Фархад Ибрагимов.

Мы не должны рефлексировать на громкие безосновательные заявления. Не исключаю, что таким образом могут прощупывать почву, провоцировать с целью минимизировать наше влияние, — отмечает эксперт.

Ранее Баку предложил Еревану начать обсуждение делимитации границ. Отмечается, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.

Также президент Владимир Путин рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Карабахе. Он отметил, что никто не заинтересован в дальнейшем развитии конфликта в регионе.