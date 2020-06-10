Россия и Белоуссия намерены подписать соглашение о взаимном признании виз

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о планах России и Белоруссии подписать соглашение о взаимном признании виз. Встреча по данному вопросу состоится 19 июня 2020 года.

Важное направление работы на интеграционном треке — это формирование единого миграционного пространства Союзного государства. Важнейшим шагом здесь станет заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня, — цитирует Руденко ТАСС.

В мае 2020 года совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Оно вступит в силу с 1 июля.

Как информировал NEWS.ru, Евросоюз и Белоруссия начали работу над соглашением в 2014 году.