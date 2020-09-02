Россия и Белоруссия нашли врага в Украине

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей впервые после выборов в республике посетил Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На повестке переговоров дипломатов были как вопросы внутренней ситуации в РБ, так и подготовка к грядущей встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. На фоне белорусских протестов активность контактов Москвы и Минска необычайно возросла, и эксперты полагают, что это может придать новый импульс интеграционным процессам в рамках Союзного государства.

Со дня выборов в Белоруссии 9 августа Макей уже дважды проводил телефонные разговоры с Лавровым. Президенты РФ и РБ за этот период созванивались и того чаще — по меньшей мере пять раз, а на днях стало известно о подготовке визита Лукашенко в Москву до конца сентября. Контакты активизировались на всех уровнях. Так, в частности, на 3 сентября назначена поездка российского премьер-министра Михаила Мишустина в Минск.

Неудивительно, что вопросы двусторонних отношений были затронуты в ходе совместной пресс-конференции глав МИД России и Белоруссии. По словам Лаврова, министры обсудили весь список существующих проблем и наметили новые совместные мероприятия, например, поговорили о подготовке заседания межгосударственной коллегии внешнеполитических ведомств в белорусской столице.

Макей, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с коллегой носил открытый и конструктивный характер, а стороны подтвердили абсолютное единство взглядов как на региональные, так и на общемировые процессы.

Однако больше, чем двустороннему сотрудничеству, внимания было уделено актуальной социально-политической обстановке в самой Белоруссии. По словам Макея, прошедшие 9 августа президентские выборы в республике были активно использованы внутренними и внешними силами в собственных целях.

Владимир Макей Пресс-служба МИД

К чему-то мы были готовы, что-то стало неприятной неожиданностью, — подчеркнул министр. — С такой изощрённой подготовкой протестных акций извне мы не сталкивались.

При этом, отметил глава белорусского МИД, властям республики удалось успешно избежать «цветной революции» в стране. Лавров же, говоря о происходящих в сопредельном государстве протестах, заявил, что вмешательство третьих стран в этом вопросе недопустимо. Исходя из этой же логики Россия не инициирует обсуждение белорусских событий на международных площадках и негативно относится к попыткам других государств повлиять на официальный Минск. Тема иностранного вмешательства в итоге стала главной в выступлении министров. По словам главы российского МИД, у Москвы есть данные о том, что работа по дестабилизации республики ведётся с украинской территории.

На Украине есть лагеря подготовки экстремистов. По нашим данным, порядка 300 экстремистов, натренированных на украинской территории, находятся в Республике Беларусь, — заявил Лавров.

По словам дипломатов, снизить напряжённость в стране может конституционная реформа, обсуждение которой в белорусской верхушке идёт уже достаточно давно. Впрочем, отвечая на вопрос о сроках внесения поправок в основной закон, Макей не смог назвать примерных дат, ограничившись фразой о том, что «идёт рабочий процесс».

Не обошлось и без темы санкций, недавно введённых Латвией, Литвой и Эстонией против Александра Лукашенко и ещё 29 белорусских политиков и чиновников. По словам Макея, в Минске уже утверждены предложения по введению санкций в отношении персон из прибалтийских государств. Что касается других стран, которые пожелают в перспективе ввести антибелорусские ограничения, то и их ожидает «ассиметричный ответ», подчеркнул министр.

В целом тон пресс-конференции продемонстрировал очередное сближение России и Белоруссии, хотя ещё в середине лета отношения между странами были весьма напряжёнными. Нынешнее объединение позиций на фоне провала отношений Минска с Западом вполне может стать подспорьем для продвижения инициатив в рамках Союзного государства. Вероятно, активизация контактов двух стран, направлена на то, чтобы наконец согласовать спорные документы.