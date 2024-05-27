Россия и Белоруссия начали совместные военные учения ВВС и ПВО

Россия и Белоруссия начали совместные учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны Белоруссии. Они пройдут с 27 по 31 мая. По данным ведомства, военнослужащие двух стран отработают прикрытие государственных и военных объектов.

В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава <...> проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО, — говорится в сообщении.

Также во время учения будут отрабатываться вопросы управления разнородными силами авиации и организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. На авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». В них участвует личный состав Воздушно-космических сил России. Учения проходят в Южном военном округе.