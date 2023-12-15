Россия готова помочь перезапустить поезда между Азербайджаном и Арменией Оверчук: Москва готова помочь Баку и Еревану в работе над ж/д сообщением

Фото: railway.am

Россия готова продолжать работать в качестве посредника над перезапуском железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что разблокирование коммуникаций в регионе осуществляется в рамках соглашений, подписанных лидерами всех трех стран, передает «Интерфакс Азербайджан».

Для этого создана рабочая группа под председательством вице-премьеров наших правительств. Это рабочая группа собиралась, выработаны документы, которые находятся в высокой степени готовности. Прежде всего речь идет о разблокировании железнодорожного сообщения, мы готовы продолжать эту работу, — сообщил Оверчук.

При этом главным положительным результатом российского посредничества Оверчук назвал то, что стороны начинают работать между собой напрямую. Так, 30 ноября вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели встречу вблизи приграничного города Газах, на которой обсудили вопросы делимитации границы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 14 декабря заявила, что договоренности между Россией, Азербайджаном и Арменией сохраняют силу. Дипломат назвала это безальтернативной дорожной картой примирения Еревана и Баку. Ввиду отсутствия мирного договора попытки дезавуировать трехсторонние соглашения крайне опасны, указала Захарова.