Россия готова направить медиков для помощи пострадавшим в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9606d718-2be7-11eb-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российские врачи готовы оказать помощь пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с армянским коллегой Арсеном Торосяном, ведомство готово направить специалистов по травматологии, нейрохирургии и психиатрии.

В этот сложный период вы столкнулись с двумя проблемами — непосредственно эпидемиологической ситуацией и большим количеством пациентов с боевыми травмами. Это, конечно, большой вызов. И то, что медики страны делают, — это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России, готовы помогать и в вопросах не только инфекционных, — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что российские специалисты готовы оказать как консультативную, так и практическую помощь. По его словам, Россия готова предоставить специалистов самого высокого уровня.

Как писал NEWS.ru, Мурашко также привёз в Ереван образцы вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Он передал их Торосяну.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.