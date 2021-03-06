Россия экстрадировала в Узбекистан четверых преступников

https://static.news.ru/photo/17925db6-7e63-11eb-97df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация экстрадировала в Узбекистан четырёх человек, которые находились в розыске. Все они обвиняются в совершении различных преступлений, а именно — в хищении и незаконном обороте наркотиков. Среди экстрадированных есть один рецидивист. Об этом в субботу, 6 марта, журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Он отметил, что все выданные Узбекистану граждане в разное время были пойманы на территории РФ. Преступников доставили в другую страну в сопровождении спецконвоя.

Один их экстрадированных — опасный рецидивист по имени Ахмадали Муйдино. Осенью 2017 года злоумышленник похитил $15 900. Для этого он подделал доверенность с правом продажи чужой квартиры, представил её в нотариальную контору и заключил договор. Жилплощадь находилась в Андижанской области Узбекистана.

Другой экстрадированный — Азамат Шодиев. Он обвиняется в хищении имущества. Ещё один преступник по имени Нортожи Юлдашов обманул 30 человек и похитил у них деньги. Последнего экстрадированного зовут Евгений Морин. Он обвиняется в соучастии в контрабанде наркотических средств. С сентября 2008 года по апрель 2009 года он организовал контрабанду и сбыт более 4 кг героина в России, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, РФ выдала властям Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации. Его обвиняют в вымогательстве денег с водителей, рассказали 13 февраля 2021 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.