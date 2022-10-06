Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд для импортозамещения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению, соответствующее решение уже принято, заявил вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве. По его словам, которые приводит РИА Новости, стороны уже подписали соглашение или подпишут в ближайшее время.

Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На 1,5 миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств, — сказал Оверчук.

В августе премьер Белоруссии Роман Головченко сообщал о проекте соглашения на выделение Россией кредита в $1,5 млрд на импортозамещение.

Ранее стало известно, что Белоруссия и РФ перешли на российские рубли при проведении основных платежей между собой. Головченко отметил, что основным мотивом, побудившим страны пойти на такой шаг, стали международные санкции.