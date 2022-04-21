Россия будет привлечена к установлению мира между Арменией и Азербайджаном

Глава Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Россия будет участвовать в создании соглашения о мире между Ереваном и Баку. Подписание документа не подразумевает вывод с территории Карабаха миротворческого контингента, отметил он в интервью Общественному телеканалу Армении.

На пути подписания соглашения о мире Россия будет вовлечена. Россия также заинтересована в мире в нашем регионе, в разблокировании коммуникаций, делимитации границы (с Азербайджаном. — NEWS.RU), долгосрочном решении карабахской проблемы. Россия будет вовлечена в решении этих вопросов, — заявил Григорян.

По его словам, правительство рассчитывает, что РФ поможет создать «архитектуру безопасности» для населения Карабаха. В связи с этим Армения не рассматривает в долгосрочной перспективе вывод миротворческого контингента. По мнению Григоряна, в Карабахе «необходимо международное присутствие, хотя бы определённое время».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поручили главам МИД государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию для решения вопроса о делимитации границы. В Кремле заявили, что поддерживают решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о нормализации азербайджанско-армянских отношений. По её словам, Армения конструктивно реагирует на предложения.