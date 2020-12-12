Российско-турецкий центр по Карабаху создадут в Агдаме

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе создадут в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку.

Мы находимся на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня, — цитирует РИА Новости Алиева.

Он назвал это хорошим показателем регионального сотрудничества, «в том числе сотрудничества между Турцией и Россией».

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что совместный российско-турецкий центр будет располагаться на территории Азербайджана. По его словам, численность российского и турецкого персонала в центре будет равнозначной.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

1 декабря Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре в Нагорном Карабахе и подписали соответствующее соглашение. В Минобороны Турции отметили, что стороны продолжат сотрудничество для начала скорейшего функционирования центра.