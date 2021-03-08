«Российский след» нашла Украина в гей-подразделениях ВСУ

https://static.news.ru/photo/70d648a2-bc9e-11e9-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский Генштаб заявил, что в публикациях в соцсетях о наборе «ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц» в одну из мотопехотных частей ВСУ найден «российский след».

Как рассказал представитель ведомства Богдан Сеник украинскому «24 каналу», такие подразделения не создаются, и Генштаб к этому сообщению не имеет никакого отношения.

Более того, по его словам, у сайта, на который вело сообщение, был российский IP-адрес.

Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии, — сказал Сеник.

Он добавил, что в Киеве, несмотря на поверхностное знакомство с этим порталом, сразу поняли, «с кем имеют дело». В ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины, уверен Сеник.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина разработала оружие по стандарту НАТО. Минобороны поручило украинской военной госкомпании «Артём» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии альянса.