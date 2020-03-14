https://static.news.ru/photo/9f10eee0-6606-11ea-8785-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Минск не отказались от идеи Союзного государства. Две страны продолжат взаимную интеграцию по утверждённому в сентябре 2019 года плану, пообещал российский посол Дмитрий Мезенцев.

Дипломат признал, что странам придётся скорректировать сроки интеграционных процессов, потому что некоторые контрольные отметки пропущены, но Россия и Белоруссия «не обязаны завершить работу к какой-то юбилейной дате».

Избыточная торопливость, необоснованная спешка не нужны. Важно идти по интеграционному алгоритму только согласованными шагами — по тем направлениям, к которым обе стороны готовы, — цитирует Мезенцева РИА Новости.

По мнению посла, недоброжелатели «будут раскачивать обстановку» на фоне усиления России, Белоруссии и всего Союзного государства. Он заявил, что это не пойдёт на пользу жителям двух стран, а также ударит по всему европейскому региону, потому что «мир хрупок и уязвим».

Как писал NEWS.ru, в феврале белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о намёках Москвы на присоединение Белоруссии. Политик уточнил, что подобные инициативы исходят от представителей руководства России, предлагающих взамен единые цены на энергоносители.