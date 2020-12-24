Российский посол назвал цели Запада в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/397e8ac8-4559-11eb-9471-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задачей лидеров западных стран является «оторвать» Белоруссию от России. Об этом заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Глобальная задача — отрыв Белоруссии от России — не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят, — заявил российский дипломат в интервью телеканалу «Белрос».

Он отметил, что в этих целях западные страны работают на раскол в белорусском обществе.

Идёт работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий от лидера и белорусского руководства, — заявил Мезенцев.

Посол добавил, что на Западе дают скорее эмоциональные, чем правовые оценки ситуации в Белоруссии, которые потом имеют политические последствия.

Как сообщал NEWS.ru, США ввели ограничительные меры в адрес нескольких организаций и белорусских официальных лиц. В стоп-лист попал и заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Среди организаций — Центральная комиссия по выборам, спецназ «Альфа» и минский ОМОН.

Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов».